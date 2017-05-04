В Европарламенте проголосовали за расширение беспошлинных квот для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Комитет Европарламента по вопросам международной торговли проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Европарламента.
"Европарламент решительно поддерживает реформы, которые проводят в Украине. Предоставляя временные торговые преференции, мы хотим укрепить малые и средние предприятия и обеспечить необходимый импульс для увеличения торговых потоков. Эти события имеют для Украины не только экономическую, но и политическую ценность", - сказал член Европарламента Ярослав Валенса.
Так, комитет внес поправки в предложение Еврокомиссии о дополнительных беспошлинных квотах для Украины, исключив томаты, пшеницу и мочевину (сырье для удобрений) из перечня продукции, к которой Еврокомиссия предлагает ввести дополнительные квоты.
Напомним, на 11 января 2017 года квоты на импорт украинского меда европейскими странами были исчерпаны на 100%, на 64% исчерпана квота на сахар, на 78% - на виноградные и яблочные соки.