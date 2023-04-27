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У Європарламенті підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною на рік

У Європарламенті підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною на рік

Київ • УНН

 • 1257561 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною на рік, повідомили в євроінституції, пише УНН.

Цитата

"Комітет з міжнародної торгівлі в четвер дав зелене світло для призупинення імпортних мит ЄС на український експорт ще на рік для підтримки економіки країни", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Члени комітету ЄП з міжнародної торгівлі схвалили пропозицію щодо продовження припинення дії імпортних мит, антидемпінгових мит та захисних заходів щодо українського експорту до ЄС ще на рік на тлі агресивної війни росії, яка обмежує можливості України у торгівлі з рештою світу.

"Призупинення тарифів поширюється на фрукти та овочі, на які поширюється система вхідних цін, а також на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки, на які поширюється дія тарифних квот. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, з 1 січня 2023 року промислові товари підпадають під нульове мито, тому вони не включені до нової пропозиції", - повідомляють у Європарламенті.

Депутати Європарламенту ухвалили проект доповіді комітету, підготовлений постійним доповідачем по Україні Сандрою Калнієте, 27 голосами при 1 "проти" та 7 тих, хто утримався.

Що далі

"Посли ЄС можуть дати зелене світло цьому завтра", - зазначив з приводу схвалення продовження безмитної торгівлі з Україною редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у Twitter.

Планується, що проект доповіді буде винесено на голосування всіма депутатами Європарламенту на пленарному засіданні 8-11 травня. Захід буде застосовуватися з наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Доповнення

Відносини між ЄС та Україною регулюються Угодою про асоціацію. Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі, включена до угоди, забезпечує преференційний доступ на ринок ЄС для українського бізнесу з 2016 року.

За даними Єврокомісії, ЄС є найбільшим торговим партнером України, на частку якого припадає 39,5% її торгівлі у 2021 році. Україна є 15-м найбільшим торговим партнером ЄС, на неї припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі ЄС.

ЄС скасував на рік усі мита на український експорт торік у червні.

В уряді вказували, що Україна розраховує на продовження терміну дії безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року.

Згодом у ЄС почали висувати ініціативу щодо можливого імпортного мита на українське збіжжя.

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