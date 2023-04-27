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В Европарламенте поддержали продление беспошлинной торговли с Украиной на год

В Европарламенте поддержали продление беспошлинной торговли с Украиной на год

Киев • УНН

 • 1257557 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Комитет Европейского парламента по международной торговле проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной на год, сообщили в евроинстите, пишет УНН.

Цитата

"Комитет по международной торговле в четверг дал зеленый свет для приостановления импортных пошлин ЕС на украинский экспорт еще на год для поддержки экономики страны", - говорится в сообщении.

Детали

Члены комитета ЕП по международной торговле одобрили предложение о продлении прекращения действия импортных пошлин, антидемпинговых пошлин и защитных мер в отношении украинского экспорта в ЕС еще на год на фоне агрессивной войны россии, которая ограничивает возможности Украины в торговле с остальным миром.

"Приостановление тарифов распространяется на фрукты и овощи, на которые распространяется система входных цен, а также на сельскохозяйственную продукцию и продукті ее переработки, на которые распространяется действие тарифных квот. В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, с 1 января 2023 года промышленные товары подпадают под нулевую пошлину, поэтому они не включены в новое предложение", - сообщают в Европарламенте.

Депутаты Европарламента приняли проект доклада комитета, подготовленный постоянным докладчиком по Украине Сандрой Калниете, 27 голосами при 1 "против" и 7 воздержавшихся.

Что дальше

"Послы ЕС могут дать зеленый свет этому завтра", - отметил по поводу одобрения продления беспошлинной торговли с Украиной редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter.

Планируется, что проект доклада будет вынесен на голосование всеми депутатами Европарламента на пленарном заседании 8-11 мая. Мера будет применяться со следующего дня после его публикации в Официальном журнале ЕС.

Дополнение

Отношения между ЕС и Украиной регулируются Соглашением об ассоциации. Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, включенная в соглашение, обеспечивает преференциальный доступ на рынок ЕС для украинского бизнеса с 2016 года.

По данным Еврокомиссии, ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, на долю которого приходится 39,5% ее торговли в 2021 году. Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на нее приходится около 1,2% от общего объема торговли ЕС.

ЕС отменил на год все пошлины на украинский экспорт в июне прошлого года.

В правительстве указывали, что Украина рассчитывает на продление срока действия беспошлинной торговли с ЕС до конца 2024 года.

Позже в ЕС начали выдвигать инициативу относительно возможной импортной пошлины на украинское зерно.

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