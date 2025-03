У ЄС відреагували на протести в Білорусі

“Насильство проти протестувальників — це не відповідь. Свобода слова, свобода зібрань, основні права людини повинні дотримуватися”, - написав Мішель.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері неділі, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно якому переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.

Зранку 10 серпня у Білорусі було порушено кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції. Також повідомляється, що під час акцій протесту загинула одна людина.

Violence against protesters is not the answer #Belarus



Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.

— Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020