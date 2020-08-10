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У ЄС відреагували на протести в Білорусі

У ЄС відреагували на протести в Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Європейський Союз закликав владу Білорусі дотримуватися основних прав людини. Про це написав у Twitter голова Євроради Шарль Мішель, реагуючи на протести, які відбулися після виборів в країні, передає УНН.

“Насильство проти протестувальників — це не відповідь. Свобода слова, свобода зібрань, основні права людини повинні дотримуватися”, - написав Мішель.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері неділі, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно якому переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.

Зранку 10 серпня у Білорусі було порушено кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції. Також повідомляється, що під час акцій протесту загинула одна людина.

Violence against protesters is not the answer #Belarus

Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.

— Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020

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