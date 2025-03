В ЕС отреагировали на протесты в Беларуси

"Насилие против протестующих - это не ответ. Свобода слова, свобода собраний, основные права человека должны соблюдаться", - написал Мишель.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которому победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.

Утром 10 августа в Беларуси были возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Также сообщается, что во время акций протеста погиб один человек.

Violence against protesters is not the answer #Belarus



Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.

- Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020