В ЕС отреагировали на протесты в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Европейский Союз призвал власти Беларуси соблюдать основные права человека. Об этом написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель, реагируя на протесты, которые произошли после выборов в стране, передает УНН.
"Насилие против протестующих - это не ответ. Свобода слова, свобода собраний, основные права человека должны соблюдаться", - написал Мишель.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которому победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.
Утром 10 августа в Беларуси были возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Также сообщается, что во время акций протеста погиб один человек.
Violence against protesters is not the answer #Belarus
Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.