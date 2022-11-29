У ЄС розкрили транскордонне податкове шахрайство на 2,2 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У вівторок ЄС оголосив про виявлення шахрайства з податками на додану вартість на суму 2,2 мільярда євро, яке викликало рейди у 14 країнах, включаючи Францію, Німеччину, Грецію та Іспанію. Про це пише УНН посилаючись на агенство AFP.
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За даними Європейської прокуратури (EPPO), у схемі брало участь понад 600 осіб, яка «вважається найбільшим карусельним шахрайством з ПДВ, яке коли-небудь розслідувалося в ЄС».
Прокуратура розкрила мережу «злочинної діяльності», що діяла майже у всіх 27 країнах-членах ЄС та за її межами в Албанії, Великій Британії, Китаї, Маврикії, Сербії, Сінгапурі, Швейцарії, Об'єднаних Арабських Еміратах та США.
Розслідування було розпочато 18 місяців тому, коли EPPO було викликано, щоб допомогти владі Португалії розслідувати дії компанії, яка продавала мобільні телефони та інші електронні пристрої, яку підозрювали в ухиленні від сплати податку на додану вартість (ПДВ).
EPPO за підтримки Європолу та національних правоохоронних органів провела подальше розслідування та виявила велику шахрайську схему.
"Було задіяно кілька висококваліфікованих організованих злочинних груп", "кожна з яких відіграє певну роль у загальній схемі", - йдеться в повідомленні EPPO.
Там наголосили на «надзвичайній складності ланцюжка компаній», додавши, що було ідентифіковано близько 9000 компаній.
Багато компаній здавалися звичайними постачальниками електронних пристроїв і вимагали відшкодування ПДВ, тоді як інші, продаючи через Інтернет, переводили доходи до офшорів, перш ніж зникнути.
"Працюючи транснаціонально, майже з промисловою логікою, вони роками уникали виявлення", - йдеться у повідомленні EPPO.
ПДВ, податок на товари та послуги, відомий у деяких країнах як податок на товари та послуги. Він подібний до податку на споживання, але також стягує транзакції на етапі виробництва товарів.
Вперше він був реалізований у Франції в 1954 році і з тих пір поширився на всі країни, крім США, де в деяких штатах натомість використовується податок із продажу.