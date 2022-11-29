В ЕС раскрыли трансграничное налоговое мошенничество на 2,2 млрд евро

Детали

По данным Европейской прокуратуры (EPPO), в схеме участвовало более 600 человек, которая «считается самым крупным карусельным мошенничеством с НДС, которое когда-либо расследовалось в ЕС».

Прокуратура раскрыла сеть «преступной деятельности», действовавшей почти во всех 27 странах-членах ЕС и за ее пределами в Албании, Великобритании, Китае, Маврикии, Сербии, Сингапуре, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратах и США.

Расследование было начато 18 месяцев назад, когда EPPO было вызвано, чтобы помочь властям Португалии расследовать действия компании, продававшей мобильные телефоны и другие электронные устройства, подозреваемые в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

EPPO при поддержке Европола и национальных правоохранительных органов провела дальнейшее расследование и выявила обширную мошенническую схему.

"Было задействовано несколько высококвалифицированных организованных преступных групп", "каждая из которых играет определенную роль в общей схеме", - говорится в сообщении EPPO.

Там отметили «чрезвычайную сложность цепочки компаний», добавив, что было идентифицировано около 9000 компаний.

Многие компании казались обычными поставщиками электронных устройств и требовали возмещения НДС, тогда как другие, продавая через Интернет, переводили доходы в оффшоры, прежде чем исчезнуть.

"Работая транснационально, почти с промышленной логикой, они годами избегали обнаружения", - говорится в сообщении EPPO.

НДС, налог на товары и услуги, известен в некоторых странах как налог на товары и услуги. Он подобен налогу на потребление, но также взимает транзакции на этапе производства товаров.

Впервые он был реализован во Франции в 1954 году и с тех пор распространился на все страны, кроме США, где в некоторых штатах используется налог с продаж.