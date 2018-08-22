У ЄС розглядають питання щодо нових санкцій проти РФ

"ЄС розглядає питання. Потрібно отримати повну підтримку, тому сам процес, на жаль, відбувається не дуже швидко, але рішення обов’язково приймається", - сказав Клімкін, відповідаючи на питання про перспективи розширення Європейським союзом санкцій проти російських компаній, залучених до будівництва мосту через Керченську протоку.



"Так само декілька місяців буде тривати опрацювання нових санкцій", - додав міністр.



Нагадаємо, наприкінці липня міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) ініціювало застосування санкцій до осіб, що були залучені до процесу незаконного будівництва Керченського мосту.



Так, МТОТ ініціювало питання застосування санкцій до 19 юридичних осіб та 22 фізичних осіб, залучених до процесу незаконного будівництва Керченського мосту, з урахуванням наявної інформації та підготувало відповідний пакет документів.



