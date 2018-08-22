В ЕС рассматривают вопрос относительно новых санкций против РФ

"ЕС рассматривает вопрос. Нужно получить полную поддержку, поэтому сам процесс, к сожалению, происходит не очень быстро, но решение обязательно принимается", - сказал Климкин, отвечая на вопрос о перспективах расширения Европейским союзом санкций против российских компаний, привлеченных к строительству моста через Керченский пролив.



"Так же несколько месяцев будут продолжаться обработки новых санкций", - добавил министр.



Напомним, в конце июля министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МТОТ) инициировало применения санкций к лицам, которые были вовлечены в процесс незаконного строительства Керченского моста.



Так, МТОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам и 22 физическим лицам, вовлеченным в процесс незаконного строительства Керченского моста, с учетом имеющейся информации и подготовило соответствующий пакет документов.



