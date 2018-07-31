В уряді ініціювали нові санкції проти Росії через будівництво Керченського мосту

Так, незаконним є будівництво мосту через Керченську протоку (Керченський міст), що здійснювалося на підставі одного з пріоритетів, передбачених у документі окупаційної влади РФ "О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года", та затверджених так званим "законом Республіки Крим". Генеральним підрядником з проектування і будівництва транспортного переходу через Керченську протоку визначено ТОВ "Стройгазмонтаж". Також 24 березня 2016 року оприлюднено перелік компаній, що були визначені субпідрядниками будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.



У зв’язку з цим МТОТ ініціювало питання застосування санкцій до 19 юридичних осіб (приватних компаній та компаній в федеральній власності РФ, федеральних установ РФ) та 22 фізичних осіб, які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до процесу незаконного будівництва Керченського мосту, з урахуванням наявної інформації та підготувало відповідний пакет документів.



Запровадження санкцій до усіх причетних юридичних осіб (приватних компаній та компаній в федеральній власності РФ, федеральних установ РФ) та фізичних осіб, що брали участь у незаконному будівництві Керченського мосту унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки.



Більшість з переліку фізичних та юридичних осіб, так чи інакше залучені до здійснення Російською Федерацією великих інфраструктурних проектів, спрямованих на незаконне включення інфраструктури тимчасово окупованого Кримського півострова до складу Російської Федерації. В тому числі, на забезпечення транспортної доступності Кримського півострова з території Російської Федерації.



Прийняття проекту розпорядження про застосування санкцій до причетних до будівництва Керченського мосту відповідає позиції України в питанні захисту права користування виключною морською економічною зоною, запроваджує санкції стосовно юридичних та фізичних осіб, що були визначені підрядниками та взяли участь в незаконному будівництві транспортного переходу через Керченську протоку.



На сьогодні проект розпорядження щодо застосування санкцій причетних до будівництва Керченського мосту вже погоджено з центральними органами виконавчої влади та спеціальними правоохоронними органами і направлено до Кабінету Міністрів України. Надалі відповідне розпорядження буде винесене на розгляд Уряду та на засідання Ради національної безпеки та оборони України.



Нагадаємо, Європейський Союз застосував санкції щодо шести російських компаній через будівництво Керченського мосту з Росії до окупованого Кримського півострова. Так, санкції застосовані щодо АТ "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", ПАТ "Мостотрест", суднобудівний завод "Залив", ТОВ "Стройгазмонтаж", ТОВ "Стройгазмонтаж-мост", АТ "ВАД", які займалися роботами, пов'язаними з будівництвом Керченського мосту.