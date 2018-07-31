В правительстве инициировали новые санкции против России из-за строительства Керченского моста

Так, незаконным является строительство моста через Керченский пролив (Керченский мост), которое осуществлялось на основании одного из приоритетов, предусмотренных в документе оккупационной власти РФ "О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года", и утвержденных так называемым "законом Республики Крым". Генеральным подрядчиком по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив определено ООО "Стройгазмонтаж". Также 24 марта 2016 обнародован перечень компаний, которые были определены субподрядчиками строительства транспортного перехода через Керченский пролив.



В связи с этим МВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам (частных компаний и компаний в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ) и 22 физическим лицам, которые являються руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста, с учетом имеющейся информации и подготовило соответствующий пакет документов.



Введение санкций ко всем причастным юридическим лицам (частных компаний и компаний в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ) и физических лиц, участвовавших в незаконном строительстве Керченского моста сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки.



Большинство из перечня физических и юридических лиц, так или иначе вовлечены в осуществление Российской Федерацией крупных инфраструктурных проектов, направленных на незаконное включение инфраструктуры временно оккупированного Крымского полуострова в состав Российской Федерации. В том числе, на обеспечение транспортной доступности Крымского полуострова с территории Российской Федерации.



Принятие проекта распоряжения о применении санкций к причастным к строительству Керченского моста соответствует позиции Украины в вопросе защиты права пользования исключительной морской экономической зоны, вводит санкции в отношении юридических и физических лиц, которые были определены подрядчиками и приняли участие в незаконном строительстве транспортного перехода через Керченский пролив.



На сегодня проект распоряжения о применении санкций причастных к строительству Керченского моста уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами и направлен в Кабинет Министров Украины. В дальнейшем соответствующее распоряжение будет вынесено на рассмотрение правительства на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.



Напомним, Европейский Союз применил санкции в отношении шести российских компаний из-за строительства Керченского моста из России в оккупированный Крымского полуострова. Так, санкции применены в отношении АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", ОАО "Мостотрест", судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-мост", АО "ВАД", которые занимались работами, связанными со строительством Керченского моста.