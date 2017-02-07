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У ЄС пригрозили заморозити право голосу Польщі

Київ • УНН

 • 11649 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Віце-президент Європейської комісії Юркі Катайнен заявив, що ЄС може заморозити право голосу для Польщі, якщо Варшава не змінить політику і не погодиться дотримуватися верховенства закону, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

У ЄС пригрозили заморозити право голосу Польщі

Віце-президент ЄК висловив надію, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка прибуває у вівторок з візитом до Польщі, допоможе переконати польських лідерів діяти відповідно до цінностей, на яких був заснований ЄС і Європа.

"Ми не можемо йти на компроміс в питанні верховенства закону", - сказав Ю.Катайнен.

"Або ви будете дотримуватися цього принципу, або ні. Якщо немає, то Європа не може не діяти", - додав колишній прем'єр-міністр Фінляндії.

Він нагадав, що європейські договори дають Європейській комісії право заморозити право голосу будь-якій державі-членів.

"У влади ЄС є, однак, надія переконати польський уряд змінити курс", - сказав Ю.Катайнен.

Нагадаємо, голова МЗС Польщі В.Ващиковський сказав, що влада у Варшаві очікує відвертої розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час її сьогоднішнього візиту до столиці Польщі.

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