В ЕС пригрозили заморозить право голоса Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Вице-президент Европейской комиссии Юрки Катайнен заявил, что ЕС может заморозить право голоса для Польши, если Варшава не изменит политику и не согласится соблюдать верховенство закона, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Вице-президент ЕК выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая прибывает во вторник с визитом в Польшу, поможет убедить польских лидеров действовать в соответствии с ценностями, на которых был основан ЕС и Европа.
"Мы не можем идти на компромисс в вопросе верховенства закона", - сказал Ю.Катайнен.
"Или вы будете придерживаться этого принципа, или нет. Если нет, то Европа не может не действовать", - добавил бывший премьер-министр Финляндии.
Он напомнил, что европейские договоры дают Европейской комиссии право заморозить право голоса любому государству-члену.
"У власти ЕС, однако, есть надежда убедить польское правительство изменить курс", - сказал Ю.Катайнен.
Напомним, глава МИД Польши В.Ващиковский сказал, что власть в Варшаве ожидает откровенного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее сегодняшнего визита в столицу Польши.