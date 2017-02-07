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В ЕС пригрозили заморозить право голоса Польши

Киев • УНН

 • 11649 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Вице-президент Европейской комиссии Юрки Катайнен заявил, что ЕС может заморозить право голоса для Польши, если Варшава не изменит политику и не согласится соблюдать верховенство закона, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

В ЕС пригрозили заморозить право голоса Польши

Вице-президент ЕК выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель, которая прибывает во вторник с визитом в Польшу, поможет убедить польских лидеров действовать в соответствии с ценностями, на которых был основан ЕС и Европа.

"Мы не можем идти на компромисс в вопросе верховенства закона", - сказал Ю.Катайнен.

"Или вы будете придерживаться этого принципа, или нет. Если нет, то Европа не может не действовать", - добавил бывший премьер-министр Финляндии.

Он напомнил, что европейские договоры дают Европейской комиссии право заморозить право голоса любому государству-члену.

"У власти ЕС, однако, есть надежда убедить польское правительство изменить курс", - сказал Ю.Катайнен.

Напомним, глава МИД Польши В.Ващиковский сказал, что власть в Варшаве ожидает откровенного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее сегодняшнего визита в столицу Польши.

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