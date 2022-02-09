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У ЄС планують інвестувати 43 млрд євро у подолання кризи чіпів

У ЄС планують інвестувати 43 млрд євро у подолання кризи чіпів

Київ • УНН

 • 15537 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Європейська комісія представила план боротьби з нестачею напівпровідників і підтримки їх виробництва у Європі, що, як очікується, допоможе сектору залучити понад 43 млрд євро державних та приватних інвестицій. Пропозиції оприлюнено на сайті Єврокомісії у середу, 9 лютого, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Єврокомісія пропонує "комплексний набір заходів", зокрема, для забезпечення безпеки постачання ЄС напівпровідниками. Так, пропонується план під назвою EU Chips Act, ціллю якого є подолання дефіциту напівпровідників і зміцннення технологічного лідерства Європи.

Очікується, що цей план "залучить понад 43 мільярди євро державних та приватних інвестицій та встановить заходи для запобігання, підготовки, прогнозування та швидкого реагування на будь-які майбутні збої в ланцюжках поставок разом з державами-членами та нашими міжнародними партнерами". "Це дозволить ЄС досягти своєї мети подвоїти свою поточну частку на ринку до 20% до 2030 року", - вказують у Єврокомісії.

"Без чіпів немає цифрового переходу, немає зеленого переходу, немає технологічного лідерства. Забезпечення поставок найсучасніших чіпів стало економічним і геополітичним пріоритетом", - прокоментував єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На тлі дефіциту чіпів Intel планує будівництво заводу з їх виробництва вартістю 20 млрд доларів

Доповнення

До такого рішення єврочиновників підштовхнула світова криза з виробництвом та постачанням компонентів для техніки.

Європейський парламент та держави-члени ЄС повинні будуть обговорити пропозиції Єврокомісії щодо European Chips Act за звичайною законодавчою процедурою. У разі ухвалення Регламент безпосередньо застосовуватиметься на території ЄС.

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