В ЕС планируют инвестировать 43 млрд евро в преодоление кризиса чипов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Европейская комиссия представила план борьбы с нехваткой полупроводников и поддержки их производства в Европе, что, как ожидается, поможет сектору привлечь более 43 млрд евро государственных и частных инвестиций. Предложения обнародованы на сайте Еврокомиссии в среду, 9 февраля, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Еврокомиссия предлагает "комплексный набор мер", в частности, для обеспечения безопасности снабжения ЕС полупроводниками. Так, предлагается план под названием EU Chips Act, целью которого является преодоление дефицита полупроводников и упрочнение технологического лидерства Европы.
Ожидается, что этот план "привлечет свыше 43 миллиарда евро государственных и частных инвестиций и установит меры для предотвращения, подготовки, прогнозирования и реагирования на любые будущие сбои в цепочках поставок вместе с государствами-членами и нашими международными партнерами". "Это позволит ЕС достичь своей цели удвоить свою текущую долю на рынке до 20% к 2030 году", - отмечают в Еврокомиссии.
"Без чипов нет цифрового перехода, нет зеленого перехода, нет технологического лидерства. Обеспечение поставок самых современных чипов стало экономическим и геополитическим приоритетом", - прокомментировал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
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Дополнение
К такому решению еврочиновников подтолкнул мировой кризис с производством и поставкой компонентов для техники.
Европейский парламент и государства-члены ЕС должны будут обсудить предложения Еврокомиссии по European Chips Act по обычной законодательной процедуре. В случае принятия Регламент будет непосредственно применяться на территории ЕС.