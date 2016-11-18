У ЄС не визнають українські сертифікати якості продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Голова торгового сектора Представництва Європейського Союзу (ЄС) в Україні Ніколас Бердж заявив, що організація не визнає українські сертифікати якості продукції. Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту EUkraine на тему “Вигоди і проблеми української економіки при переході на європейські технічні стандарти”, передає УНН.
“Щоб ЄС визнавав українські сертифікати якості, ми повинні бути впевнені, що вся система працює правильно”, — сказав Н.Бердж.
Окрім того, він зазначив, що ЄС не визнає українські сертифікати якості через неналежне функціонування державних органів у сфері контролю за дотриманням технічних стандартів у країні.
Також він акцентував увагу на тому, що це не стосується продукції аграрної галузі. Така ситуація пов’язана з тим, що на агропродукцію потрібні документи, які в Україні видаються за європейськими стандартами.
Нагадаємо, якість харчування в Україні належним чином з боку Держпродспоживслужби не контролюється.
Також нагадаємо, через законодавчі прогалини сертифікація українського зерна наразі опинилася поза законом.
Зокрема, експерти Української зернової асоціації, констатують, що в Україні склалась парадоксальна ситуація, коли все насіння, яке вироблене в Україні за останній час, фактично не має права “на життя” — не може продаватися ні в Україні, ні за її межами. Як пояснюють експерти, посівна озимих, яка відбулась восени, уже була поза законом.
Окрім того, експерти зазначають, що “завдяки” подібним законодавчим прогалинам кількість контрафактного та завезеного вчорну насіння без документів ризикує уже до кінця року зрости в рази.