В ЕС не признают украинские сертификаты качества продукции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Глава торгового сектора Представительства Европейского Союза (ЕС) в Украине Николас Бердж заявил, что организация не признает украинские сертификаты качества продукции. Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта EUkraine на тему "Выгоды и проблемы украинской экономики при переходе на европейские технические стандарты", передает УНН.
"Чтобы ЕС признавал украинские сертификаты качества, мы должны быть уверены, что вся система работает правильно", - сказал Н.Бердж.
Кроме того, он отметил, что ЕС не признает украинские сертификаты качества из-за ненадлежащего функционирования государственных органов в сфере контроля за соблюдением технических стандартов в стране.
Также он акцентировал внимание на том, что это не касается продукции аграрной отрасли. Такая ситуация связана с тем, что на агропродукцию нужны документы, которые в Украине выдаются по европейским стандартам.
Напомним, качество питания в Украине должным образом со стороны Госпродпотребслужбы не контролируется.
Также напомним, из-за законодательных пробелов сертификация украинского зерна оказалась вне закона.
В частности, эксперты констатируют, что в Украине сложилась парадоксальная ситуация, когда все семена, которые произведены в Украине за последнее время, фактически не имеют права "на жизнь" - не могут продаваться ни в Украине, ни за ее пределами. Как объясняют эксперты, посевная озимых, которая состоялась осенью, уже была вне закона.
Кроме того, эксперты отмечают, что "благодаря" подобным законодательным пробелам количество контрафактных и завезенных вчерную семян без документов рискует уже к концу года вырасти в разы.