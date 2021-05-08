У ЄС назвали терміни появи паспортів вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що юридична та технічна робота над сертифікатом подорожей ЄС, сертифікатом щеплень, триває для того, щоб система запрацювала в червні. Про це йдеться на сайті ЄС, пише УНН.
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Глава Єврокомісії повідомила, що необхідно дозволити подорожі всередині та до Європейського Союзу.
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“Є два різні підходи, які там важливі — один — це політичний фронт. Тут, завдяки чудовій роботі португальського головування в Раді, а також швидкості Парламенту у досягненні позиції, ми можемо реально досягти політичної згоди до кінця цього місяця”, — сказала Урсула фон дер Ляйен.
За її словами, це дозволило б розгорнути систему, і люди завжди могли б мати із собою доказ того, що вони щеплені, або вони мають негативний тест, чи те, що вони подолали COVID-19 і, таким чином, мають антитіла.
Нагадаємо
4 травня, міністри туризму країн G20 виступили з підтримкою заходів із запровадження паспортів вакцинації. Це необхідно для стимулювання подорожей і туризму, а також відновлення світової економіки. Раніше повідомлялося, що Греція першою серед країн ЄС випробує “паспорт вакцинації”.