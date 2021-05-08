В ЕС назвали сроки появления паспортов вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что юридическое и техническая работа над сертификатом путешествий ЕС, сертификатом прививок, продолжается для того, чтобы система заработала в июне. Об этом говорится на сайте ЕС, пишет УНН.
Детали
Глава Еврокомиссии сообщила, что необходимо разрешить путешествия внутри и в Европейский Союз.
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“Есть два разных подхода, которые там важны — один — это политический фронт. Здесь, благодаря великолепной работе португальского председательства в Совете, а также скорости парламента в достижении позиции, мы можем реально достичь политического согласия до конца этого месяца ”, - сказала Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, это позволило бы развернуть систему, и люди всегда могли бы иметь с собой доказательство того, что они привиты, или они имеют отрицательный тест, или то, что они преодолели COVID-19 и, таким образом, имеют антитела.
Напомним
4 мая, министры туризма стран G20 выступили с поддержкой мероприятий по внедрению паспортов вакцинации. Это необходимо для стимулирования путешествий и туризма, а также восстановления мировой экономики. Ранее сообщалось, что Греция первой среди стран ЕС испытывает “паспорт вакцинации”.