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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 71204 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 128995 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 184272 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186234 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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В ЕС назвали сроки появления паспортов вакцинации

В ЕС назвали сроки появления паспортов вакцинации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что юридическое и техническая работа над сертификатом путешествий ЕС, сертификатом прививок, продолжается для того, чтобы система заработала в июне. Об этом говорится на сайте ЕС, пишет УНН.

Детали

Глава Еврокомиссии сообщила, что необходимо разрешить путешествия внутри и в Европейский Союз.

Цитата

“Есть два разных подхода, которые там важны — один — это политический фронт. Здесь, благодаря великолепной работе португальского председательства в Совете, а также скорости парламента в достижении позиции, мы можем реально достичь политического согласия до конца этого месяца ”, - сказала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, это позволило бы развернуть систему, и люди всегда могли бы иметь с собой доказательство того, что они привиты, или они имеют отрицательный тест, или то, что они преодолели COVID-19 и, таким образом, имеют антитела.

Напомним

4 мая, министры туризма стран G20 выступили с поддержкой мероприятий по внедрению паспортов вакцинации. Это необходимо для стимулирования путешествий и туризма, а также восстановления мировой экономики. Ранее сообщалось, что Греция первой среди стран ЕС испытывает “паспорт вакцинации”.

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