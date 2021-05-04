Запровадження COVID-паспортів підтримують у всіх країнах "Великої двадцятки"

Деталі

Так, повідомляється, що країни "Великої двадцятки" підтримують зусилля по впровадженню так званих паспортів вакцинації для стимулювання подорожей і туризму, підкресливши, що їх відновлення має вирішальне значення для відновлення світової економіки.

"Ми підкреслюємо, що відновлення подорожей і туризму має вирішальне значення для відновлення світової економіки через прямий і непрямий економічний вплив, який цей сектор робить на інші. Пандемія - це можливість сформувати більш стійкий та інклюзивний туристичний сектор", - йдеться в заяві міністрів.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Греція першою среди стран ЄС випробує "паспорт вакцінації".



У Німеччини пропонують послабити обмеження для вакцинованих.



