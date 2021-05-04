Введение COVID-паспортов поддерживают во всех странах "Большой двадцатки"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Во вторник, 4 мая, министры туризма стран G20 выступили с поддержкой мероприятий по внедрению паспортов вакцинации. Это необходимо для стимулирования путешествий и туризма, а также восстановления мировой экономики. Об этом УНН передает со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Так, сообщается, что страны "Большой двадцатки" поддерживают усилия по внедрению так называемых паспортов вакцинации для стимулирования путешествий и туризма, подчеркнув, что их восстановление имеет решающее значение для восстановления мировой экономики.
"Мы подчеркиваем, что восстановление путешествий и туризма имеет решающее значение для восстановления мировой экономики через прямое и косвенное экономическое влияние, которое этот сектор оказывает на другие. Пандемия - это возможность сформировать более устойчивый и инклюзивный туристический сектор", - говорится в заявлении министров.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Греция первой среди стран ЕС мспытает "паспорт вакцинации".
В Германии предлагают ослабить ограничения для вакцинированных.