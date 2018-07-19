У ЄС хочуть захиститися від тарифів США на європейські автомобілі

Цю заяву єврокомісар зробила за тиждень до того, як вона і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повинні відправиться до Вашингтона для торгових переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

ЄС вже встановив тарифи на суму 2,8 млрд дол. на продукцію з США як контрзаходи у зв'язку з тарифами США на сталь і алюміній.