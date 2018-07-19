У ЄС хочуть захиститися від тарифів США на європейські автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. ЄС готує список заходів для боротьби з можливими тарифами США на європейські автомобілі. Про це в четвер заявила комісар ЄС з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом, повідомляє УНН з посиланням на EUobserver.
Цю заяву єврокомісар зробила за тиждень до того, як вона і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повинні відправиться до Вашингтона для торгових переговорів з президентом США Дональдом Трампом.
ЄС вже встановив тарифи на суму 2,8 млрд дол. на продукцію з США як контрзаходи у зв'язку з тарифами США на сталь і алюміній.