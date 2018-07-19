В ЕС хотят защитится от тарифов США на европейские автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. ЕС готовит список мер для борьбы с возможными тарифами США на европейские автомобили. Об этом в четверг заявила комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем, сообщает УНН со ссылкой на EUobserver.
Это заявление еврокомиссар сделала за неделю до того, как она и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер должны отправится в Вашингтон для торговых переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
ЕС уже установил тарифы на сумму 2,8 млрд долл. на продукцию из США в качестве контрмер в связи с тарифами США на сталь и алюминий.