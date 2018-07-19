В ЕС хотят защитится от тарифов США на европейские автомобили

Это заявление еврокомиссар сделала за неделю до того, как она и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер должны отправится в Вашингтон для торговых переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

ЕС уже установил тарифы на сумму 2,8 млрд долл. на продукцию из США в качестве контрмер в связи с тарифами США на сталь и алюминий.