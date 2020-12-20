У Єлисейському палаці розповіли про стан хворого на COVID-19 Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Стан здоров'я президента Франції Еммануеля Макрона, який заразився коронавірусом, залишається стабільним. Про це повідомив у неділю Єлисейський палац в коментарі AFP, передає УНН.
"У президента республіки стабільний стан здоров'я в порівнянні з вчорашнім днем (суботою)", - йдеться у заяві без додаткових уточнень.
Спостерігаючи у себе "втому, кашель і біль", Макрон ізолювався в четвер увечері в офіційній резиденції Ла Лантерн в Версалі. У п'ятницю президент Макрон пообіцяв в Twitter "кожен день повідомляти про розвиток хвороби".
У Єлисейському палаці вже повідомляли в суботу про "стабільний стан здоров'я" Макрона в порівнянні з днем раніше.
Нагадаємо, 17 грудня у президента Франції Еммануеля Макрона діагностували коронавірус.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом, у Франції зафіксовано вже 2 460 555 інфікованих коронавірусом, при цьому з них одужали - 183 571, летальних випадків - 60 418. Франція на 5-у місці за поширенням і на 7-у - за кількістю смертей від COVID-19 у світі, та на другому і третьому відповідно у Європі.
December 18, 2020