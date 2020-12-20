У Єлисейському палаці розповіли про стан хворого на COVID-19 Макрона

"У президента республіки стабільний стан здоров'я в порівнянні з вчорашнім днем ​​(суботою)", - йдеться у заяві без додаткових уточнень.

Спостерігаючи у себе "втому, кашель і біль", Макрон ізолювався в четвер увечері в офіційній резиденції Ла Лантерн в Версалі. У п'ятницю президент Макрон пообіцяв в Twitter "кожен день повідомляти про розвиток хвороби".

У Єлисейському палаці вже повідомляли в суботу про "стабільний стан здоров'я" Макрона в порівнянні з днем ​​раніше.

Нагадаємо, 17 грудня у президента Франції Еммануеля Макрона діагностували коронавірус.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом, у Франції зафіксовано вже 2 460 555 інфікованих коронавірусом, при цьому з них одужали - 183 571, летальних випадків - 60 418. Франція на 5-у місці за поширенням і на 7-у - за кількістю смертей від COVID-19 у світі, та на другому і третьому відповідно у Європі.

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