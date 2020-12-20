В Елисейском дворце рассказали о состоянии больного COVID-19 Макрона
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Состояние здоровья президента Франции Эмманюэля Макрона, заразившегося коронавирусом, остается стабильным. Об этом сообщил в воскресенье Елисейский дворец в комментарии AFP, передает УНН.
"У президента республики стабильное состояние здоровья по сравнению со вчерашним днем (субботой)", - говорится в заявлении без дополнительных уточнений.
Наблюдая у себя "усталость, кашель и боли", Макрон изолировался в четверг вечером в официальной резиденции Ла Лантерн в Версале. В пятницу президент Макрон пообещал в Twitter "каждый день сообщать о развитии болезни".
В Елисейском дворце уже сообщали в субботу о "стабильном состоянии здоровья" Макрона по сравнению с днем ранее.
Напомним, 17 декабря у президента Франции Эмманюэля Макрона диагностировали коронавирус.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, во Франции зафиксировано уже 2 460 555 инфицированных коронавирусом, при этом из них выздоровели - 183 571, летальных исходов - 60 418. Франция на пятом месте по распространению и на 7-м - по количеству смертей от COVID-19 в мире, и на втором и третьем соответственно в Европе.
December 18, 2020