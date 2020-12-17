У президента Франції Макрона виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У президента Франції Еммануеля Макрона діагностували коронавірус. Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу, повідомляє УНН.
Так, відповідний діагноз було підтверджено сьогодні, 17 грудня.
"Сьогодні президент республіки отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Діагноз поставлений після проведення тесту RTPCR, проведеного після появи перших симптомів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Макрон знаходиться на самоізоляції і продовжує виконувати свої обов'язки. На самоізоляції він пробуде ще сім днів.
Нагадаємо, у Франції, станом на 17 грудня, вже понад 2,4 млн випадків коронавірусної хвороби.