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У президента Франції Макрона виявили коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У президента Франції Еммануеля Макрона діагностували коронавірус. Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу, повідомляє УНН.

У президента Франції Макрона виявили коронавірус

Так, відповідний діагноз було підтверджено сьогодні, 17 грудня.

"Сьогодні президент республіки отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Діагноз поставлений після проведення тесту RTPCR, проведеного після появи перших симптомів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Макрон знаходиться на самоізоляції і продовжує виконувати свої обов'язки. На самоізоляції він пробуде ще сім днів.

Нагадаємо, у Франції, станом на 17 грудня, вже понад 2,4 млн випадків коронавірусної хвороби.

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