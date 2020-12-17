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У президента Франции Макрона обнаружили коронавирус

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. У президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали коронавирус. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, сообщает УНН.

У президента Франции Макрона обнаружили коронавирус

Так, соответствующий диагноз был подтвержден сегодня, 17 декабря.

"Сегодня президент республики получил положительный результат теста на COVID-19. Диагноз поставлен после проведения теста RTPCR, проведенного после появления первых симптомов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон находится на самоизоляции и продолжает выполнять свои обязанности. На самоизоляции он пробудет еще семь дней.

Напомним, во Франции, по состоянию на 17 декабря, уже более 2,4 млн случаев коронавирусной болезни.

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