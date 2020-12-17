У президента Франции Макрона обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. У президента Франции Эммануэля Макрона диагностировали коронавирус. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, сообщает УНН.
Так, соответствующий диагноз был подтвержден сегодня, 17 декабря.
"Сегодня президент республики получил положительный результат теста на COVID-19. Диагноз поставлен после проведения теста RTPCR, проведенного после появления первых симптомов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Макрон находится на самоизоляции и продолжает выполнять свои обязанности. На самоизоляции он пробудет еще семь дней.
Напомним, во Франции, по состоянию на 17 декабря, уже более 2,4 млн случаев коронавирусной болезни.