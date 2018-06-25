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У Єгипті продовжили надзвичайний стан

У Єгипті продовжили надзвичайний стан

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Єгипетський парламент у неділю затвердив указ про продовження строку дії надзвичайного стану в Єгипті ще на три місяці з 14 липня 2018 року, після чого його видав президент. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Egyptian Gazette.

Так, на пленарному засіданні спікер парламенту Алі Абдель Аал сказав, що декрет був схвалений після забезпечення необхідноъ більшості у дві третини голосів.

Президент Абдель Фаттах Ас-Сісі видав указ, яким продовжив строк дії надзвичайного стану по всій країні ще на три місяці, починаючи з 13:00 14 липня 2018 року.

Указ був опублікований в офіційній газеті.

Указ дозволяє армії і поліції вживати необхідних заходів для боротьби з тероризмом, дбаючи про безпеку громадян і державне майно по всій країні.

Надзвичайний стан спочатку було введено в квітні 2017 року, після того, як в результаті двох атак на церкви загинуло 47 осіб. З тих пір його продовжують кожні три місяці.

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