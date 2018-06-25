В Египте продлили чрезвычайное положение

Так, на пленарном заседании спикер парламента Али Абдель Аал сказал, что декрет был одобрен после обеспечения требуемого большинства в две трети голосов.

Президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси издал указ, которым продлил строк действия чрезвычайного положения по всей стране еще на три месяца, начиная с 13:00 14 июля 2018 года.

Указ был опубликован в официальной газете.

Указ разрешает армии и полиции принимать необходимые меры для борьбы с терроризмом, чтобы сохранить безопасность граждан и государственного имущества по всей стране.

Чрезвычайное положение изначально было введено в апреле 2017 года после того, как в результате двух атак на церкви погибло 47 человек. С тех пор его продлевают каждые три месяца.