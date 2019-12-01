У Єгипті обвалилася стіна старовинної церкви, щонайменше 3 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Три людини, у тому числі чотирирічна дитина, загинули, четверо постраждали в неділю в Єгипті в результаті обвалення частини загороджувальної стіни древньої коптської (християнської) церкви. Як повідомив інформаційний портал Al Youm Al Sabea, серед постраждалих шестирічна дівчинка, пише УНН.
За інформацією сил цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася на території монастиря Абу-Фана, розташованого в 200 км на південь від Каїра, в місті Маллаві в провінції Ель-Мінья.
Монастир Абу-Фана був заснований християнськими ченцями в IV столітті. У VI столітті на його території була побудована церква. Губернатор провінції розпорядився направити в монастир фахівців для з’ясування причин часткового обвалення будівлі.
Як писав УНН раніше, сьогодні в результаті ДТП з туристичним автобусом в Тунісі загинули 22 людини, ще 21 отримали травми.