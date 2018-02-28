У ЄБРР запевнили, що не фінансують "Кернел"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Європейський банк реконструкції та розвитку не фінансує діючі проекти найбільшого виробника олії “Кернел”. Про це у коментарі УНН розповів старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.
"Ми розглянули звернення УКАБ. На сьогодні діючих фінансових проектів із компанією Кернел у ЄБРР немає", - запевнив Усов.
Нагадаємо, аграрні асоціації закликали ЄБРР та МФК зупинити фінансування виробника олії “Кернел” через конфлікт інтересів у його бенефіціара В.Хомутинніка. Аграрії стверджують, що нардеп використовує свій мандат та політичний ресурс для лобіювання інтересів холдингу, завдаючи шкоду іншим учасникам ринку.