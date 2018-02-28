В ЕБРР заверили, что не финансируют "Кернел"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Европейский банк реконструкции и развития не финансирует действующие проекты крупнейшего производителя масла "Кернел". Об этом в комментарии УНН рассказал старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.
"Мы рассмотрели обращение УКАБ. На сегодня действующих финансовых проектов с компанией Кернел у ЕБРР нет", - заверил Усов.
Напомним, аграрные ассоциации призвали ЕБРР и МФК остановить финансирование производителя масла "Кернел" из-за конфликта интересов у его бенефициара В.Хомутынника. Аграрии утверждают, что нардеп использует свой мандат и политический ресурс для лоббирования интересов холдинга, нанося ущерб другим участникам рынка.