В ЕБРР заверили, что не финансируют "Кернел"

"Мы рассмотрели обращение УКАБ. На сегодня действующих финансовых проектов с компанией Кернел у ЕБРР нет", - заверил Усов.

Напомним, аграрные ассоциации призвали ЕБРР и МФК остановить финансирование производителя масла "Кернел" из-за конфликта интересов у его бенефициара В.Хомутынника. Аграрии утверждают, что нардеп использует свой мандат и политический ресурс для лоббирования интересов холдинга, нанося ущерб другим участникам рынка.