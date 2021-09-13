У Японії величезний кит викинувся на берег

Деталі

Як повідомляється, за даними влади префектури, вусатий кит довжиною близько 14 метрів лежить мертвим на березі і виглядає як дорослий кашалот.

Представник місцевого музею фотографував і вимірював розмір кита. Також поблизу зібралися жителі та учні початкової школи з району.

Наразі префектура і місто розглядають майбутні заходи щодо цієї ситуації.





13日朝、神奈川県小田原市の海岸で、体長およそ14メートルの死んだクジラが漂着しているのが見つかりました。

県と市では、クジラの状態などの調査を進め、今後の対応について検討するということです。https://t.co/cXxw738FBi#nhk_video pic.twitter.com/R0jkNQLjOV

Нагадаємо

Гігантського 23-метрового кита викинуло на берег поряд з пляжем в Індонезії.