У Японії величезний кит викинувся на берег

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Уранці 13 вересня мертвий вусатий кит довжиною близько 14 метрів був виявлений на узбережжі у місті Одавара в японській префектурі Канаґава. Про це УНН повідомляє з посиланням на NHK.

Деталі

Як повідомляється, за даними влади префектури, вусатий кит довжиною близько 14 метрів лежить мертвим на березі і виглядає як дорослий кашалот.

Представник місцевого музею фотографував і вимірював розмір кита. Також поблизу зібралися жителі та учні початкової школи з району.

Наразі префектура і місто розглядають майбутні заходи щодо цієї ситуації.

13日朝、神奈川県小田原市の海岸で、体長およそ14メートルの死んだクジラが漂着しているのが見つかりました。
県と市では、クジラの状態などの調査を進め、今後の対応について検討するということです。https://t.co/cXxw738FBi#nhk_video pic.twitter.com/R0jkNQLjOV

— NHKニュース (@nhk_news) September 13, 2021

Нагадаємо

Гігантського 23-метрового кита викинуло на берег поряд з пляжем в Індонезії.

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