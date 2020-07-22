На індонезійський пляж викинуло гігантського кита

Так, повідомляється, що вперше тушу помітили на березі прибережного міста Купанг у вівторок, але гігантську істоту було змито назад в море в середу, перш ніж вона могла бути доставлена на берег для перевірки.

"Ми думаємо, що це синій кит, але ми не знаємо, що послужило причиною його смерті. Схоже, що він не помер тут і, можливо, був мертвим протягом деякого часу", - сказала місцевий представник охорони природи Лідія Тесу Сапутра.

Блакитні кити є найбільшими існуючими тваринами, їх вага досягає 200 тонн, а їх довжина сягає 32 метрів.

Відзначається, що в жовтні минулого року біля Купангу знайшли мертвими сім чорних дельфінів.

У 2018 році в Індонезії був знайдений мертвий кит з більш ніж 100 пластиковими стаканчиками і 25 пластиковими пакетами в животі, що викликало стурбованість з приводу масштабної проблеми сміття на архіпелазі в Південно-Східній Азії.

Як повідомляв УНН, на вихідних група дельфінів запливла за хвилеріз на територію одеського пляжу і не могла самостійно вибратися у відкрите море.