На одесском пляже застряла группа дельфинов: их пытаются спасти
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Группа дельфинов сегодня заплыла за волнорез на территорию одесского пляжа и не может самостоятельно выбраться в открытое море, проводится операция по их спасению. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.
"Сейчас, на 10 ст. Большого Фонтана сотрудниками муниципальной стражи, спасателями и полицией проводится операция по спасению дельфинов, которые не могут выплыть с территории пляжа. 4 взрослых и 2 ребенка дельфинов заплыли за волнорез, но из-за обилия отдыхающих и водного транспорта дезориентировались и потеряли место входа/выхода", - сообщили в ведомстве.
Как указано, на данный момент сотрудниками муниципальной стражи освобождена акватория пляжа и траверсы от отдыхающих.
"По словам зоозащитников и специалистов, это поможет животным самостоятельно выбраться в открытое море", - говорится в сообщении.
Напомним, танкер Delfi, который прошлой осенью потерпел крушение на побережье моря, начали поднимать с одесского пляжа.