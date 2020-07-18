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На одеському пляжі застрягла група дельфінів: їх намагаються врятувати

На одеському пляжі застрягла група дельфінів: їх намагаються врятувати

Київ • УНН

 • 21531 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Група дельфінів сьогодні заплила за хвилеріз на територію одеського пляжу і не може самостійно вибратися у відкрите море, наразі проводиться операція з їх порятунку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

"Зараз, на 10 ст. Великого Фонтану співробітниками муніципальної варти, рятувальниками та поліцією проводиться операція з рятування дельфінів, які не можуть виплисти з території пляжу. 4 дорослих та 2 дитини дельфінів заплили за хвилеріз, але через велику кількість відпочиваючих та водного транспорту дезорієнтувались і втратили місце входу/виходу", - повідомили у відомстві.

Як вказано, наразі співробітниками муніципальної варти звільнено акваторію пляжу та траверси від відпочивальників.

"За словами зоозахисників та спеціалістів, це допоможе тваринам самотужки вибратись у відкрите море", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, танкер Delfi, який минулої осені зазнав аварії на узбережжі моря, почали піднімати з одеського пляжу.

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