На одеському пляжі застрягла група дельфінів: їх намагаються врятувати

"Зараз, на 10 ст. Великого Фонтану співробітниками муніципальної варти, рятувальниками та поліцією проводиться операція з рятування дельфінів, які не можуть виплисти з території пляжу. 4 дорослих та 2 дитини дельфінів заплили за хвилеріз, але через велику кількість відпочиваючих та водного транспорту дезорієнтувались і втратили місце входу/виходу", - повідомили у відомстві.

Як вказано, наразі співробітниками муніципальної варти звільнено акваторію пляжу та траверси від відпочивальників.

"За словами зоозахисників та спеціалістів, це допоможе тваринам самотужки вибратись у відкрите море", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, танкер Delfi, який минулої осені зазнав аварії на узбережжі моря, почали піднімати з одеського пляжу.