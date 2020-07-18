На одеському пляжі застрягла група дельфінів: їх намагаються врятувати
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Група дельфінів сьогодні заплила за хвилеріз на територію одеського пляжу і не може самостійно вибратися у відкрите море, наразі проводиться операція з їх порятунку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
"Зараз, на 10 ст. Великого Фонтану співробітниками муніципальної варти, рятувальниками та поліцією проводиться операція з рятування дельфінів, які не можуть виплисти з території пляжу. 4 дорослих та 2 дитини дельфінів заплили за хвилеріз, але через велику кількість відпочиваючих та водного транспорту дезорієнтувались і втратили місце входу/виходу", - повідомили у відомстві.
Як вказано, наразі співробітниками муніципальної варти звільнено акваторію пляжу та траверси від відпочивальників.
"За словами зоозахисників та спеціалістів, це допоможе тваринам самотужки вибратись у відкрите море", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, танкер Delfi, який минулої осені зазнав аварії на узбережжі моря, почали піднімати з одеського пляжу.