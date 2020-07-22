На индонезийский пляж выбросило гигантского кита
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Гигантского 23-метрового кита выбросило на берег рядом с пляжем в Индонезии. Пока неясно, как погибло огромное морское млекопитающее, заявил в среду представитель охраны природы, передает УНН со ссылкой на AFP.
Так, сообщается, что впервые тушу заметили на берегу прибрежного города Купанг во вторник, но гигантское существо было смыто назад в море в среду, прежде чем оно могло быть доставлено на берег для проверки.
"Мы думаем, что это синий кит, но мы не знаем, что послужило причиной его смерти. Похоже, что он не умер здесь и, возможно, был мертвым в течение некоторого времени", - сказала местный представитель охраны природы Лидия Теса Сапутра.
Голубые киты являются крупнейшими существующими животными, их вес достигает 200 тонн, а их длина достигает 32 метров.
Отмечается, что в октябре прошлого года в Купанге нашли мертвыми семь черных дельфинов.
В 2018 году в Индонезии был найден мертвый кит с более чем 100 пластиковыми стаканчиками и 25 пластиковыми пакетами в животе, что вызвало обеспокоенность по поводу масштабной проблемы мусора на архипелаге в Юго-Восточной Азии.
Как сообщал УНН, на выходных группа дельфинов заплыла за волнорез на территорию одесского пляжа и не могла самостоятельно выбраться в открытое море.