На индонезийский пляж выбросило гигантского кита

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 45090 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102794 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107730 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135252 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111217 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132335 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102246 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102613 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104464 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102079 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На индонезийский пляж выбросило гигантского кита

На индонезийский пляж выбросило гигантского кита

Киев  •  УНН

 • 25604 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Гигантского 23-метрового кита выбросило на берег рядом с пляжем в Индонезии. Пока неясно, как погибло огромное морское млекопитающее, заявил в среду представитель охраны природы, передает УНН со ссылкой на AFP.

Так, сообщается, что впервые тушу заметили на берегу прибрежного города Купанг во вторник, но гигантское существо было смыто назад в море в среду, прежде чем оно могло быть доставлено на берег для проверки.

"Мы думаем, что это синий кит, но мы не знаем, что послужило причиной его смерти. Похоже, что он не умер здесь и, возможно, был мертвым в течение некоторого времени", - сказала местный представитель охраны природы Лидия Теса Сапутра.

Голубые киты являются крупнейшими существующими животными, их вес достигает 200 тонн, а их длина достигает 32 метров.

Отмечается, что в октябре прошлого года в Купанге нашли мертвыми семь черных дельфинов.

В 2018 году в Индонезии был найден мертвый кит с более чем 100 пластиковыми стаканчиками и 25 пластиковыми пакетами в животе, что вызвало обеспокоенность по поводу масштабной проблемы мусора на архипелаге в Юго-Восточной Азии.

Как сообщал УНН, на выходных группа дельфинов заплыла за волнорез на территорию одесского пляжа и не могла самостоятельно выбраться в открытое море.

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