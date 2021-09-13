В Японии огромный кит выбросился на берег
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Утром 13 сентября мертвый усатый кит длиной около 14 метров был обнаружен на побережье в городе Одавара в японской префектуре Канагава. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NHK.
Детали
Как сообщается, по данным властей префектуры, усатый кит длиной около 14 метров лежит мертвым на берегу и выглядит как взрослый кашалот.
Представитель местного музея фотографировал и измерял размер кита. Также поблизости собрались жители и учащиеся начальной школы из района.
Сейчас префектура и город рассматривают, какие меры предпринять по этой ситуации.
13 日 朝, 神奈川 県 小田原 市 の 海岸 で, 体 長 お よ そ 14 メ ー ト ル の 死 ん だ ク ジ ラ が 漂着 し て い る の が 見 つ か り ま し た.
県と市では,クジラの状態などの調査を進め,今後の対応について検討するということです. Https://t.co/cXxw738FBi #nhk_video pic.twitter.com/R0jkNQLjOV
Напомним
Гигантского 23-метрового кита выбросило на берег рядом с пляжем в Индонезии.