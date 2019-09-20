У Японії стартував Чемпіонат світу з регбі-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Урочиста церемонія відкриття Чемпіонату світу з регбі відбулася в п’ятницю в Токіо на стадіоні “Адзіномото” перед матчем між збірними Японії та Росії. Турнір оголосив відкритим наслідний принц Акісіно (Фуміхіто), брат імператора Японії Нарухіто, пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
Кубок світу пройде в 12 японських містах. Фінал відбудеться на стадіоні в Йокогамі.
Церемонія тривала близько 20 хвилин. Під час неї в символічному вигляді були відображені історія і культура Японії, а також представлені міста, в яких пройде турнір, розказана історія Чемпіонату світу і його переможців. У церемонії відкриття також взяв участь глава Міжнародної федерації регбі (World Rugby) Білл Бімонт.
“Я з нетерпінням чекаю, коли спортсмени продемонструють свої навички для уболівальників з усього світу на найпрестижнішому турнірі з регбі. Я сподіваюся, що цей турнір дозволить регбі вирости ще більше. А для людей в світі дозволить побудувати дружні відносини через спорт”, — сказав Акісіно.
“Це той момент, якого ми так довго чекали. Ви можете пишатися цим днем, ви зробили історію”, — зазначив Бімонт.
Збірна Росії з регбі зазнала поразки від команди Японії в стартовому матчі групового етапу.
Матч завершився з рахунком 30:10 на користь японців (огляд матчу за посиланням — ред.). Збірна Японії набрала п’ять очок (4 очка за перемогу і 1 бонусне очко за чотири і більше спроби). Команда Росії очок не має. Згідно з регламентом, також одне бонусне очко нараховується команді, що програла в разі поразки в 7 і менше балів.