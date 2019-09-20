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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 68319 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112818 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104633 просмотра

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6 марта, 14:10 • 111491 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Японии стартовал Чемпионат мира по регби-2019

В Японии стартовал Чемпионат мира по регби-2019

Киев  •  УНН

 • 13981 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Торжественная церемония открытия Чемпионата мира по регби состоялась в пятницу в Токио на стадионе “Адзиномото” перед матчем между сборными Японии и России. Турнир объявил открытым наследный принц Акисино (Фумихито), брат императора Японии Нарухито, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Кубок мира пройдет в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.

Церемония продлилась около 20 минут. Во время нее в символическом виде были отражены история и культура Японии, а также представлены города, в которых пройдет турнир, рассказана история Кубка мира и его победителей. В церемонии открытия также принял участие глава Международной федерации регби (World Rugby) Билл Бимонт.

“Я с нетерпением жду, когда спортсмены продемонстрируют свои навыки для болельщиков со всего мира на самом престижном турнире по регби. Я надеюсь, что этот турнир позволит регби вырасти еще больше. А для людей в мире позволит построить дружественные отношения через спорт”, — сказал Акисино.

“Это тот момент, которого мы так долго ждали. Вы можете гордиться этим днем, вы сделали историю”, — отметил Бимонт.

Сборная России по регби потерпела поражение от команды Японии в стартовом матче группового этапа.

Матч завершился со счетом 30:10 в пользу японцев (обзор матча по ссылке — ред.). Сборная Японии набрала пять очков (4 очка за победу и 1 бонусное очко за четыре и более попытки). Команда России очков не имеет. Согласно регламенту, также одно бонусное очко начисляется проигравшей команде в случае поражения в 7 и менее очков.

Украинские Национальные Новости

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