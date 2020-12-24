У Японії розгорівся скандал про підкуп виборців: експрем'єр Абе приніс публічні вибачення

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 58467 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 44722 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 49933 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 59219 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 81963 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 116016 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 200932 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212847 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184166 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174166 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 36469 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 53464 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 87660 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 59852 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 69791 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 58487 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 70750 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 237890 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 265537 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 351147 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 14324 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 14505 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 17424 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 18464 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 88215 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

У Японії розгорівся скандал про підкуп виборців: експрем'єр Абе приніс публічні вибачення

Київ • УНН

 • 12323 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе приніс вибачення за скандал, пов’язаний зі звинуваченнями в підкупі виборців і нецільовим використання коштів з політичного фонду правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП), вказавши що ця діяльність велася без його відома. Відповідну заяву він зробив в четвер під час спеціальної прес-конференції у Токіо, пише УНН з посиланням на NHK.

У Японії розгорівся скандал про підкуп виборців: експрем'єр Абе приніс публічні вибачення

“Я глибоко шкодую перед народом і приношу свої вибачення. Я прекрасно усвідомлюю свою моральну і політичну відповідальність за цю ситуацію, хоча це і було зроблено без мого відома. Я хотів би докласти всіх зусиль, щоб відновити довіру народу”, — сказав він.

Абе підкреслив, що готовий дати пояснення в зв’язку зі скандалом в парламенті. Як очікується, це станеться вже в цю п’ятницю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр у Японії пішов у відставку через звинувачення в підкупі виборців динями і морепродуктами

Звинувачення пов’язано з проведенням в одному з токійських готелів з 2013 по 2019 роки прийомів для організацій прихильників Сіндзо Абе з його виборчої дільниці в префектурі Ямагуті на південному заході головного японського острова Хонсю. Вони вносили плату за частування, однак, як було встановлено, її не вистачало, і з фондів експрем’єра на ці цілі без належного оформлення документації було виділено з 2015 року щонайменше 40 млн ієн (більше 387 тис. доларів США).

Публічні вибачення і конференція Абе, 24 грудня 2020 року:

Подібні виплати можуть бути розцінені як порушення закону і підкуп виборців. Засудженому за такою статтею загрожує тюремний строк до п’яти років або штраф до 1 млн ієн (близько 9,7 тис. доларів). Опозиція вимагає викликати експрем’єра в парламент і допитати під присягою про обставини цієї справи.

Сіндзо Абе очолював уряд країни з грудня 2012 року по вересень 2020 року, коли він пішов у відставку за станом здоров’я.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16