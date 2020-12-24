У Японії розгорівся скандал про підкуп виборців: експрем'єр Абе приніс публічні вибачення

“Я глибоко шкодую перед народом і приношу свої вибачення. Я прекрасно усвідомлюю свою моральну і політичну відповідальність за цю ситуацію, хоча це і було зроблено без мого відома. Я хотів би докласти всіх зусиль, щоб відновити довіру народу”, — сказав він.

Абе підкреслив, що готовий дати пояснення в зв’язку зі скандалом в парламенті. Як очікується, це станеться вже в цю п’ятницю.

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Звинувачення пов’язано з проведенням в одному з токійських готелів з 2013 по 2019 роки прийомів для організацій прихильників Сіндзо Абе з його виборчої дільниці в префектурі Ямагуті на південному заході головного японського острова Хонсю. Вони вносили плату за частування, однак, як було встановлено, її не вистачало, і з фондів експрем’єра на ці цілі без належного оформлення документації було виділено з 2015 року щонайменше 40 млн ієн (більше 387 тис. доларів США).

Публічні вибачення і конференція Абе, 24 грудня 2020 року:

Подібні виплати можуть бути розцінені як порушення закону і підкуп виборців. Засудженому за такою статтею загрожує тюремний строк до п’яти років або штраф до 1 млн ієн (близько 9,7 тис. доларів). Опозиція вимагає викликати експрем’єра в парламент і допитати під присягою про обставини цієї справи.

Сіндзо Абе очолював уряд країни з грудня 2012 року по вересень 2020 року, коли він пішов у відставку за станом здоров’я.