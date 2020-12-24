В Японии разгорелся скандал о подкупе избирателей: экс-премьер Абэ принес публичные извинения

“Я глубоко сожалею перед народом и приношу свои извинения. Я прекрасно осознаю свою моральную и политическую ответственность за эту ситуацию, хотя это и было сделано без моего ведома. Я хотел бы приложить все усилия, чтобы восстановить доверие народа”, — сказал он.

Абэ подчеркнул, что готов дать объяснения в связи со скандалом в парламенте. Как ожидается, это произойдет уже в эту пятницу.

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Обвинение связано с проведением в одном из токийских отелей с 2013 по 2019 годы приемов для организаций сторонников Синдзо Абэ из его избирательного участка в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю. Они вносили плату за угощение, однако, как было установлено, ее не хватало, и из фондов экс-премьера на эти цели без должного оформления документации было выделено с 2015 года по меньшей мере 40 млн иен (более 387 тыс. долларов США).

Публичные извинения и конференция Абэ, 24 декабря 2020 года:

Подобные выплаты могут быть расценены как нарушение закона и подкуп избирателей. Осужденному по такой статье грозит тюремное заключение до пяти лет или штраф до 1 млн иен (около 9,7 тыс. долларов). Оппозиция требует вызвать экс-премьера в парламент и допросить под присягой об обстоятельствах этого дела.

Синдзо Абэ возглавлял правительство страны с декабря 2012 года по сентябрь 2020 года, когда он ушел в отставку по состоянию здоровья.