У Японії правоохоронці затримали жінку з сокирою біля будинку прем'єр-міністра Сіндзо Абе
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На теориторії біля резиденції прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе затримали невідому жінку з сокирою. Вона арештована за спробу проникнення до житла політика. Про це повідомляє УНН із посиланням на Jiji Press.
"У неділю 26-річна жінка була арештована за те, що вона нібито увірвалася в приватну резиденцію прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе в Токіо", - йдеться у повідомленні.
Так, співробітники патрульної поліції виявили жінку на території резиденції прем'єра в столичному районі Томігая. За даними слідчих джерел, в сумці жінки знайшли сокиру і аерозолі з горючими рідинами.
Деталі інциденту, а також мотиви жінки встановлюються. Однак повідомляється, що у жінки були не дуже хороші відносини з батьками, і вона хотіла бути заарештованою, потрапивши до резиденції прем'єра.
Повідомляється, що прем'єр Абе був удома, коли стався інцидент, а жінка була затримана співробітниками поліції після того, як датчик безпеки активувався після її вторгнення.
Як раніше повідомлялося в УНН, Японія закриває кордон для іноземців з США, Китаю, Південної Кореї і Європи.