В Японии правоохранители задержали женщину с топором возле дома премьер-министра Синдзо Абэ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87629 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100832 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102982 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102200 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110385 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99697 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104617 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106480 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131432 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130415 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Японии правоохранители задержали женщину с топором возле дома премьер-министра Синдзо Абэ

В Японии правоохранители задержали женщину с топором возле дома премьер-министра Синдзо Абэ

Киев  •  УНН

 • 17613 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На теоритории возле резиденции премьер-министра Японии Синдзо Абэ задержали неизвестную женщину с топором. Она арестована за попытку проникновения в жилище политика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Jiji Press.

"В воскресенье 26-летняя женщина была арестована за то, что она якобы ворвалась в частную резиденцию премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Токио", - говорится в сообщении.

Так, сотрудники патрульной полиции обнаружили женщину на территории резиденции премьера в столичном районе Томигая. По данным источников, в сумке женщины нашли топор и аэрозоли с горючими жидкостями.

Детали инцидента, а также мотивы женщины устанавливаются. Однако сообщается, что у женщины были не очень хорошие отношения с родителями, и она хотела быть арестованной, попав в резиденцию премьера.

Сообщается, что премьер Абэ был дома, когда произошел инцидент, а женщина была задержана сотрудниками полиции после того, как датчик безопасности активировался после ее вторжения.

Как ранее сообщалось в УНН, Япония закрывает границу для иностранцев из США, Китая, Южной Кореи и Европы.

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