В Японии правоохранители задержали женщину с топором возле дома премьер-министра Синдзо Абэ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На теоритории возле резиденции премьер-министра Японии Синдзо Абэ задержали неизвестную женщину с топором. Она арестована за попытку проникновения в жилище политика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Jiji Press.
"В воскресенье 26-летняя женщина была арестована за то, что она якобы ворвалась в частную резиденцию премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Токио", - говорится в сообщении.
Так, сотрудники патрульной полиции обнаружили женщину на территории резиденции премьера в столичном районе Томигая. По данным источников, в сумке женщины нашли топор и аэрозоли с горючими жидкостями.
Детали инцидента, а также мотивы женщины устанавливаются. Однако сообщается, что у женщины были не очень хорошие отношения с родителями, и она хотела быть арестованной, попав в резиденцию премьера.
Сообщается, что премьер Абэ был дома, когда произошел инцидент, а женщина была задержана сотрудниками полиции после того, как датчик безопасности активировался после ее вторжения.
Как ранее сообщалось в УНН, Япония закрывает границу для иностранцев из США, Китая, Южной Кореи и Европы.