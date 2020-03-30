Японія закриває кордон для іноземців з США, Китаю, Південної Кореї і Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Японія повністю заборонить в'їзд з США, Китаю, Південної Кореї і більшості країн Європи через коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Asahi Shimbun.
Раніше Японія заборонила в'їзд в країну жителям деяких регіонів Китаю і Південної Кореї.
В Японії число хворих перевищило 2,6 тисячі. Число померлих від вірусу - 66.
Нагадаємо, Олімпійські ігри у Токіо перенесено на 2021 рік.