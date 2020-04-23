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У Японії на італійському круїзному лайнері Costa Atlantica виявили 48 випадків коронавірусу

У Японії на італійському круїзному лайнері Costa Atlantica виявили 48 випадків коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Близько 50 членів екіпажу на італійському круїзному судні Costa Atlantica, який причалив на ремонт в японському порту  Нагасакі, мають позитивні тести на новий коронавірус. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

"Результати перевірки у четвер показали, що ще 14 осіб на борту були заражені вірусом, заявив чиновник префектури Нагасакі. Один пацієнт, який раніше був доставлений до лікарні, зараз перебуває у важкому стані та на вентиляції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інфікування на Costa Atlantica відбулося після випадків на круїзному судні Diamond Princess в порту Йокогами два місяці тому, де було виявлено зараження понад 700 пасажирів та екіпажу, хоча цього разу на борту були лише члени екіпажу.

Корабель Costa Atlantica був доставлений на верфі в місті Нагасакі на заході Японії наприкінці лютого.

"Влада стурбована можливим зростанням пацієнтів, які потребують госпіталізації, оскільки збільшення кількості випадків коронавірусу загрожують навантаженням для медичної системи по всій країні", - пише Reuters.

Зазначається, що на судні Costa Atlantica виявлено 48 позитивних випадків із 127 перевірених людей, що призвело до зараження 38% осіб на борту лайнера.

"Ті, хто проявляє лише легкі або відсутність симптомів, залишаються на борту, однак чиновники заявили, що сподіваються протестувати всі 623 члени екіпажів цього тижня", - повідомляють у ЗМІ.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Японії кожний громадянин отримає по 100 тисяч ієн допомоги через COVID-19.

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