У Японії кожний громадянин отримає по 100 тисяч ієн допомоги через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кожен громадянин Японії отримає по 100 тисяч ієн (це приблизно 926 доларів) економічної підтримки на тлі поширення коронавірусної інфекції, повідомив прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Спершу влада хотіла виплатити по 300 тисяч ієн (майже 2800 доларів) лише домогосподарствам, які зможуть довести падіння своїх доходів, однак пізніше прем’єр вирішив розширити програму підтримки, знизивши розмір виплат.
На підтримку економіки в 2020 році уряд Японії витратить 108,2 трильйона ієн.
Нагадаємо, уряд Японії вирішив поширити надзвичайний стан на всю країну.