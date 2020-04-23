В Японии на итальянском круизном лайнере Costa Atlantica обнаружили 48 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Около 50 членов экипажа на итальянском круизном судне Costa Atlantica, которое причалило на ремонт в японском порту Нагасаки, имеют положительные тесты на новый коронавирус. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"Результаты проверки в четверг показали, что еще 14 человек на борту были заражены вирусом, заявил чиновник префектуры Нагасаки. Один пациент, который ранее был доставлен в больницу, сейчас находится в тяжелом состоянии и на вентиляции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инфицирование на Costa Atlantica произошло после случаев на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы два месяца назад, где было обнаружено заражение более 700 пассажиров и экипажа, хотя на этот раз на борту были только члены экипажа.
Корабль Costa Atlantica был доставлен на верфи в городе Нагасаки на западе Японии в конце февраля.
"Власть обеспокоена возможным ростом пациентов, нуждающихся в госпитализации, поскольку увеличение количества случаев коронавируса угрожают нагрузкой для медицинской системы по всей стране", - пишет Reuters.
Отмечается, что на судне Costa Atlantica выявлено 48 положительных случаев из 127 проверенных людей, что привело к заражению 38% человек на борту лайнера.
"Те, кто проявляет только легкие или отсутствие симптомов, остаются на борту, однако чиновники заявили, что надеются протестировать все 623 членов экипажей на этой неделе", - сообщают в СМИ.
Как сообщалось ранее в УНН, в Японии каждый гражданин получит по 100 тысяч иен помощи из-за COVID-19.