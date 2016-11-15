У WOG планують збільшити кількість точок продажу кави до 500
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У компанії WOG протягом найближчих 5 років планують довести кількість точок продажу кави до 500. Про це під час зустріч лідерів креативної індустрії та слухачів CASES: Autumn розповів директор з маркетингу компанії WOG Віталій Ткаченко, передає УНН.
"Якщо в 2013 році на заправках WOG було продано 3 млн чашок кави, то в цьому - планується продати більше 20 млн. Секрети такого зростання: ретельний вибір постачальника кави, щедра порція зерен на кожну чашку (12 г замість 8-10 г як у більшості конкурентів), перегляд рецептури напоїв, які критикуються споживачами, і введення нових видів кави, наприклад, рістретто і кортадо. А ще паперовий стаканчик, який не розвалиться, навіть якщо його забути в машині разом з недопитою кавою на місяць.
У найближчі п'ять років WOG планує довести число своїх кавових точок до 500", - розповів він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, WOG отримав бізнес-премію “PrivateLabel-2016”.