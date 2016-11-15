В WOG планируют увеличить количество точек продаж кофе до 500

"Если в 2013 году на заправках WOG было продано 3 млн чашек кофе, то в этом - планируется продать более 20 млн. Секреты такого роста: тщательный выбор поставщика кофе, щедрая порция зерен на каждую чашку (12 г вместо 8-10 г как у большинства конкурентов), просмотр рецептуры напитков, которые критикуются потребителями, и введение новых видов кофе, например, ристретто и кортадо. А еще бумажный стаканчик, который не развалится, даже если его забыть в машине вместе с недопитым кофе на месяц.

В ближайшие пять лет WOG планирует довести число своих кофейных точек до 500", - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, WOG получил бизнес-премию "PrivateLabel-2016".